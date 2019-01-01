Пресс-конференция Animal ДжаZ на поле «Нашествия»

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» начинается пресс-конференция лидера группы Animal ДжаZ Александра «Михалыча» Красовицкого.

Музыкант поделится впечатлениями от Главного Приключения Года, а также ответит на вопросы журналистов.

Напомним, в 2019 году группа Animal ДжаZ выпустила клип на песню «Чувства», которая стала своего рода манифестом. В съёмках приняли участие единомышленники и друзья коллетива: THE HATTERS, LIZER, TATARKA, Найк Борзов, Михаил Козырев и Владимир Котляров («П…фильмы»), актриса Валерия Ланская, Евгений Маргулис, Илья Прусикин (LITTLE BIG) и Юрий Шевчук.

Справка:

Группа Animal ДжаZ возникла в Санкт-Петербурге в 2000 году. Сами музыканты называют свою стилистику «тяжёлой гитарной эклектикой». Лидер коллектива Александр «Михалыч» Красовицкий — в прошлом подающий надежды социолог, в 1998 году бросил науку и занялся музыкой. В 2011 году вдвоём с клавишником группы Александром Заранкиным образовал коллектив Zero People, сосуществующий параллельно с основной группой. Последний альбом музыканты Animal ДжаZ выпустили в 2018 году, он получил название «Счастье». Хитом группы считается песня «Три полоски», ей заканчивается практически каждое выступление. Последним синглом группы стала песня «Чувства», на неё был выпущен клип с участием друзей коллектива.

