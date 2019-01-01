Пресс-конференция «Ангел НеБес» на поле «Нашествия

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» прошла пресс-конференция группы «Ангел НеБес».

Музыканты поделятся впечатлениями от Главного Приключения Года и ответят на вопросы прессы.

Напомним, что фестиваль «Нашествие 2019» проходит с 18 по 21 июля в Большом Завидове Тверской области. В этом году open-air отмечает 20-летие.

Справка:

Группа «Ангел НеБес» была образована летом 2006 года в городе Новомосковске Тульской области. Лидер группы — Вячеслав «Никан» Никаноров. Музыканты выступают на «Нашествии» с 2009 года. В том же году группа переезжает в Санкт-Петербург. В арсенале коллектива к сегодняшнему дню 11 альбомов, последний — «Путь и шествие» был выпущен в 2018 году. В июне группа отметила 13-летие, выпустив новую песню «Круговорот».

