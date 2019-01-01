Пресс-конференция Алексея Кортнева на поле «Нашествия»

Пресс-конференция лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

Музыкант расскажет о том, как прошло празднование 35-летия группы «Несчастный случай», спектаклях, в которых принимают участие музыканты коллектива, и ответит на вопросы журналистов.

В числе громких проектов «Несчастного случая» — спектакль «В городе Лжедмитрове», режиссёром которого стал Максим Виторган. Буквально на днях, 18 июля, был сыгран последний спектакль сезона. Как описывают постановку сами музыканты, это история о городе, в котором живут люди с очень добрым сердцем и руками, которые растут откуда угодно, но только не из плеч.

Справка:

18 июля команда «Несчастный случай» отыграла последний в этом сезоне спектакль «В городе Лжедмитрове». Режиссёром-постановщиком этого спектакля является Максим Виторган.

Помимо группы «Несчастный случай», которая в прошлом году отметила 35-летие, в числе проектов Алексея Коренева — группа «Частный случай», который они придумали вместе с Сергеем Чекрыжевым. Совсем недавно дуэт выступил на Грушинском фестивале.

В апреле Алексей Кортнев принял участие в уникальном проекте «НАШЕго Радио», получившем название «День самоуправления», и на один день вместе с Камилем Лариным и Александром Пушным стал ведущим утреннего шоу «Нашего радио» «Подъёмники».

Изюминкой группы «Несчастный случай» являются знаменитые «халатные концерты». Во время таких концертов вводится определенный дресс-код, который указан в названии, кроме того, все желающие могут подняться на сцену к артистам и пообщаться с ними.

Несколько лет назад Алексей Кортнев открыл «Школу трёх искусств». Ученики этой школы уже поставили больше 20 спектаклей. В школе — 15 групп для учеников разных возрастов и разных направлений.

12 июня группа «Несчастный случай» в порядке благотворительной акции сыграла мини-концерт на Арбате.

