Пресс-конференция Александра Ф. Скляра на поле «НАШЕСТВИЯ»

Пресс-конференция Александра Ф. Скляра начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

Напомним, в этом году группа «Ва-Банкъ» и её бессменный лидер и основатель отмечают 33-летие коллектива. Ранее Александр Ф. Скляр рассказал, что активно работает над саундтреком к сериалу «СМЕРШ», уточнив, что его дедушка во времена Великой Отечественной войны как раз служил в этом подразделении.

В ходе пресс-конференции, музыкант расскажет подробнее о своих творческих планах, а также ответит на вопросы СМИ.

Справка:

Творческая деятельность Александра Ф Скляра берёт начало в конце 1970-х годов. Однако, настоящую известность он начал обретать после того, как основал и возглавил группу «Ва-Банкъ» в Москве в 1986 году.

С тех пор ему довелось выпустить 12 сольных альбомов, принять участие в записях сторонних проектов, аудиокниг и даже сняться в восьми фильмах.

На фестивале «НАШЕСТВИЕ» Александр Ф. Скляр впервые выступил в 2008 году и с тех пор шесть раз принял участие в Главном Приключении Года.



