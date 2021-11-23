24.11.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Предъявите QR-код. Как законодатели борются с пандемией коронавируса»

По всей стране все активнее применяют QR-коды. Законопроекты по их обязательному использованию уже обсуждают в Госдуме. Но уже сейчас регионы вводят новый порядок самостоятельно. Например, из-за введения QR-кодов в Татарстане начались массовые стычки на транспорте, в Ноябрьске антипрививочники устроили митинг, сход граждан против введения QR-кодов прошел в Новороссийске. Россиян с медотводом записывают в антиваксеры, лишают работы, а для непривитых от коронавируса жителей четырех муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа ввели обязательную самоизоляцию с 22 ноября по 5 декабря.

В ходе пресс-конференции участники расскажут о запросах, которые приходят из регионов, а также обсудят вопросы, посвященные законопроектам о внедрении QR-кодов для посещения общественных мест и проезда на транспорте.

Участники пресс-конференции:

Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина;

Приглашены:

Члены СФ РФ, депутаты ГД РФ

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

