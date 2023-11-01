03.11.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Права эмбриона и демографическая ситуация в России: как изменится Семейный Кодекс?»
Естественная убыль населения в России за I полугодие 2023 года снизилась на 29% и составила 272,5 тысячи человек. Показатель сокращается на фоне опережающего уменьшения смертности после пандемии, хотя рождаемость тоже снижается, что свидетельствует из статистики Росстата. В Госдуме до сих пор идут активные споры по поводу материнского капитала и запретов абортов.
Резонансным стало недавнее заявление депутата Дмитрия Гусева о том, что эмбрион в утробе матери уже обладает душой. Ссылаясь на это и также Семейный кодекс, который утверждает равные права отца и матери, депутат потребовал, чтобы отцы тоже принимали решение, проводить ли аборты. А представление «мое тело — мое дело» в корне неверно и не соответствует повестке дня.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Какова демографическая обстановка в России сегодня?
- Действительно ли необходимо сегодня запрещать аборты?
- Обладает ли эмбрион душой?
- Какими правами сегодня обладает эмбрион?
- Какие изменения грядут в Семейном Кодексе?
Участники пресс-конференции:
- Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев;
- Протоиерей отец Федор.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8