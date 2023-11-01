03.11.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Права эмбриона и демографическая ситуация в России: как изменится Семейный Кодекс?»

Естественная убыль населения в России за I полугодие 2023 года снизилась на 29% и составила 272,5 тысячи человек. Показатель сокращается на фоне опережающего уменьшения смертности после пандемии, хотя рождаемость тоже снижается, что свидетельствует из статистики Росстата. В Госдуме до сих пор идут активные споры по поводу материнского капитала и запретов абортов.

Резонансным стало недавнее заявление депутата Дмитрия Гусева о том, что эмбрион в утробе матери уже обладает душой. Ссылаясь на это и также Семейный кодекс, который утверждает равные права отца и матери, депутат потребовал, чтобы отцы тоже принимали решение, проводить ли аборты. А представление «мое тело — мое дело» в корне неверно и не соответствует повестке дня.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Какова демографическая обстановка в России сегодня?

Действительно ли необходимо сегодня запрещать аборты?

Обладает ли эмбрион душой?

Какими правами сегодня обладает эмбрион?

Какие изменения грядут в Семейном Кодексе?

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев;

Протоиерей отец Федор.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

