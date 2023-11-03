Депутат Николаев: В России 30% детей рождаются с заболеваниями
Новорожденные заболевают, потому что в стране нет заботы о детях еще до их рождения, заявил НСН Депутат Госдумы РФ Николай Николаев.
Депутат Госдумы РФ Николай Николаев в пресс-центре НСН заявил, что 31% новорожденных детей либо уже рождаются больными, либо заболевают сразу после появления на свет.
«Порядка 60 тысяч человек рождаются преждевременно. У нас 31% от всех рожденных детей рождаются больными или заболевают непосредственно сразу после рождения. Это происходит, так как у нас юридически не определена забота о материнстве. С какого периода начинается материнство? С какого периода начинается детство? Нам необходимо запланировать мероприятия по охране здоровья детей еще до рождения», - сказал собеседник НСН.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что самые высокие показатели абортов зафиксированы в Якутии, Сахалинской и Свердловской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru