«Печальная статистика»: Каждая шестая пара в мире не может иметь детей

«Очень печальная статистика: количество пар, которые не могут иметь детей, растет. По данным ВОЗ, каждая шестая пара в мире не может иметь детей. Диагностика и лечение этих пар становится все сложнее, потому что причины самые разные: ухудшается здоровье женщин и мужчин. Очень много как медицинских, так и психологических проблем. Мы, врачи, видим маленькую жизнь на ультразвуке. Уже с трех недель появляется эмбрион размером около двух миллиметров, а на пятой-шестой неделе у него уже появляется сердцебиение, а на 21 неделе человечек уже чувствует все, осязает», - сказала собеседница НСН.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что самые высокие показатели абортов зафиксированы в Якутии, Сахалинской и Свердловской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

