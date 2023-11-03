«Печальная статистика»: Каждая шестая пара в мире не может иметь детей

По данным ВОЗ, каждая шестая пара в мире не может иметь детей, заявила НСН врач-репродуктолог, гинеколог- эндокринолог Светлана Лизунова.

Врач-репродуктолог, гинеколог- эндокринолог Светлана Лизунова в пресс-центре НСН заявила, что диагностика и лечение бесплодия с каждым годом становится все сложнее.

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«Очень печальная статистика: количество пар, которые не могут иметь детей, растет. По данным ВОЗ, каждая шестая пара в мире не может иметь детей. Диагностика и лечение этих пар становится все сложнее, потому что причины самые разные: ухудшается здоровье женщин и мужчин. Очень много как медицинских, так и психологических проблем. Мы, врачи, видим маленькую жизнь на ультразвуке. Уже с трех недель появляется эмбрион размером около двух миллиметров, а на пятой-шестой неделе у него уже появляется сердцебиение, а на 21 неделе человечек уже чувствует все, осязает», - сказала собеседница НСН.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что самые высокие показатели абортов зафиксированы в Якутии, Сахалинской и Свердловской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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