28.10.2021 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Последняя роль. Страхование жизни артистов на съёмочной площадке»

Трагические случаи на съемочных площадках, к сожалению, не редкость, но вопрос со страхованием жизни артистов и сотрудников съёмочных групп так до сих пор и остается открытым. Громких случаев достаточно по всему миру: только что прошла церемония прощания с девушкой-оператором, в которую, как говорят эксперты, по случайности выстрелил Алек Болдуин на сьемках фильма в США. Недавняя смерть артиста на сцене Большого театра прямо во время спектакля в Москве. Кто отвечает за безопасность жизней актеров и работников сцены и съёмочных групп во время представления, шоу, спектакля и сьемки? В курсе ли актеры и рабочий персонал всех опасностей съёмочных площадок? Как обезопасить себя актеру и свести к минимуму количество несчастных случаев во время сьёмок? Об этом и многом другом будут рассказывать участники пресс-конференции:

Александр Иншаков - президент Ассоциации каскадёров России, Президент Гильдии каскадёров России Союза кинематографистов РФ, актер, кинорежиссер;

президент Ассоциации каскадёров России, Президент Гильдии каскадёров России Союза кинематографистов РФ, актер, кинорежиссер; Денис Кирис - руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино, преподаватель предмета «Охрана труда» в Московском государственном институте культуры (МГИК), российский актёр, продюсер;

руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино, преподаватель предмета «Охрана труда» в Московском государственном институте культуры (МГИК), российский актёр, продюсер; Давид Шнейдеров - советский и российский режиссёр, теле- и радиоведущий, педагог, киножурналист. Член Правления Гильдии киноведов и кинокритиков России, член Евразийской Академии телевидения и радио.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

