21.07.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Полная остановка киноиндустрии. Как забастовка актёров скажется на Голливуде?»

Впервые с 1960 года в Голливуде бастуют сразу два профсоюза. В июле 2023 года Америку накрыла мощная забастовка представителей творческих профессий кино и телевидения – актеров, журналистов, телеведущих, объединенных в один профсоюз. Эта акция наложилась на забастовку сценаристов, начавшуюся полутора месяцами ранее.

Крупные киностудии предлагали голливудским актерам более $1 млрд в качестве более высоких компенсаций и льгот, но «купить» Гильдию киноактеров и Федерацию артистов телевидения и радио США (SAG–AFTRA) у них не получилось.

Уже порядка 160 тысяч членов Гильдии киноактеров США прекратили свою работу, а самые непримиримые попытались блокировать офис Netflix. К самой масштабной киностачке присоединяются звезды первой величины.

В итоге голливудская индустрия, только-только оправившаяся после ограничений периода пандемии COVID-19, может получить новый тяжелый удар.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Чего хотят звезды первой величины и почему они решили отказаться от контрактов, премьер и новых ролей?

Как искусственный интеллект сегодня используется в киноиндустрии?

Как забастовка в Голливуде скажется на мировой киноиндустрии?

Возможны ли подобные забастовки актеров в России?

Какие изменения ждут развлекательную индустрию в ближайшее время?

Сколько еще может продолжаться забастовка?

Участники пресс-конференции:

Давид Шнейдеров - советский и российский режиссёр, теле- и радиоведущий, педагог, киножурналист. Член Правления Гильдии киноведов и кинокритиков России, член Евразийской Академии телевидения и радио;

- советский и российский режиссёр, теле- и радиоведущий, педагог, киножурналист. Член Правления Гильдии киноведов и кинокритиков России, член Евразийской Академии телевидения и радио; Денис Кирис - руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино, преподаватель предмета «Охрана труда» в Московском государственном институте культуры (МГИК), российский актёр, продюсер;



руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино, преподаватель предмета «Охрана труда» в Московском государственном институте культуры (МГИК), российский актёр, продюсер; Алексей Лосихин – актер, режиссер;

– актер, режиссер; Саид Дашук-Нигматулин – актер, режиссер.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

