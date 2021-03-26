30.03.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Похитители-родители: В России начнут сажать за «детские» кражи?

На протяжении многих лет в России остаётся актуальной проблема семейного киднеппинга. Несмотря на решения судов, родители продолжают красть друг у друга детей, словно это вещи. И правоохранители ничего не могут с этим поделать – разве можно наказать отца или мать за похищение собственного ребёнка? Так было до недавнего времени, пока не произошёл случай с арестом Евгения Старикова, силой забравшего своего сына у его родной матери. Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы и уже 9 месяцев он находится под домашним арестом.

Станет ли дело Евгения Старикова прецедентом изменившим статус проблемы семейного киднеппинга в России, в ходе пресс-конференции расскажут обе стороны этого дела.

Участники пресс-конференции:

Максимилиан Буров – Адвокат Анастасии Платоновой, матери ребенка

– Адвокат Анастасии Платоновой, матери ребенка Станислав Клюев - Адвокат Евгения Старикова, отца ребенка, эксперт Национальной родительской ассоциации, руководитель оперативного штаба Международного отцовского комитета

- Адвокат Евгения Старикова, отца ребенка, эксперт Национальной родительской ассоциации, руководитель оперативного штаба Международного отцовского комитета Наталья Кувшинникова – Юрист

– Юрист Анастасия Белова - Член Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет»

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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