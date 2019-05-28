пресс-конференцииАнонс

Погода летом 2019

28 мая 13:00
Информация

Начало конференции

13:00

28 мая 2019

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49

28.05.2019 состоится брифинг исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктёва по прогнозам погоды на предстоящее лето

28.05.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктёва на тему: «Погода летом 2019»

В преддверии летнего сезона, исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв расскажет о прогнозе на лето 2019 г. по регионам России, а также озвучит ответы на часто задаваемые вопросы.

  • Возможности и ограничения долгосрочных метеорологических прогнозов
  • Как готовятся долгосрочные прогнозы?
  • Какая погода ждёт Россиян летом 2019?
  • Какие регионы находятся в зоне риска летних пожаров?
  • Где населению готовится к засухе, а где к наводнениям?
  • В каких регионах будет благоприятная для туризма и отдыха погода?
  • Влияние погодных явлений лета 2019 на урожай?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало брифинга в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:ГидрометцентрПрогноз Погоды

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