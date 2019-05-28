Погода летом 2019
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Начало конференции
13:00
28 мая 2019
Адрес проведения
Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
аккредитация журналистов8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49
28.05.2019 состоится брифинг исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктёва по прогнозам погоды на предстоящее лето
28.05.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктёва на тему: «Погода летом 2019»
В преддверии летнего сезона, исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв расскажет о прогнозе на лето 2019 г. по регионам России, а также озвучит ответы на часто задаваемые вопросы.
- Возможности и ограничения долгосрочных метеорологических прогнозов
- Как готовятся долгосрочные прогнозы?
- Какая погода ждёт Россиян летом 2019?
- Какие регионы находятся в зоне риска летних пожаров?
- Где населению готовится к засухе, а где к наводнениям?
- В каких регионах будет благоприятная для туризма и отдыха погода?
- Влияние погодных явлений лета 2019 на урожай?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало брифинга в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
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