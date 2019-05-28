28.05.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктёва на тему: «Погода летом 2019»

В преддверии летнего сезона, исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв расскажет о прогнозе на лето 2019 г. по регионам России, а также озвучит ответы на часто задаваемые вопросы.

Возможности и ограничения долгосрочных метеорологических прогнозов

Как готовятся долгосрочные прогнозы?

Какая погода ждёт Россиян летом 2019?

Какие регионы находятся в зоне риска летних пожаров?

Где населению готовится к засухе, а где к наводнениям?

В каких регионах будет благоприятная для туризма и отдыха погода?

Влияние погодных явлений лета 2019 на урожай?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 13:00



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