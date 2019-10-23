23.10.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Пешком дешевле: Что стоит за отказом россиян от бензина?»

Спрос на бензин в России по данным экспертов рынка в 2019 году показал рекорд падения за 4 года – 1%, что, по утверждению аналитиков, является крайне тревожным знаком для рынка. При этом, цены на топливо продолжают держаться на высоком уровне уже продолжительное время, а продавцы бензина, как показывают контрольные закупки, стабильно недоливают его на заправках. При этом, считает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев, падение спроса на топливо имеет сезонный характер и пик его придется на январь этого года.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о причинах и последствиях падения спроса на бензин, а также расскажут, что ожидает топливный рынок в ближайшее время.

Участники пресс-конференции:

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша;

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин;

Эксперт ОНФ, руководитель проекта «Гражданский контроль качества топлива» Дмитрий Курзанцев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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