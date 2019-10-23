В Фонде энергетического развития объяснили важность поставок топлива на внешний рынок

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Пешком дешевле: Что стоит за отказом россиян от бензина?»

Спрос на бензин в России по данным экспертов рынка в 2019 году показал рекорд падения за 4 года – 1%, что, по утверждению аналитиков, является крайне тревожным знаком для рынка. При этом, цены на топливо продолжают держаться на высоком уровне уже продолжительное время, а продавцы бензина, как показывают контрольные закупки, стабильно недоливают его на заправках.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН рассказал о важности поставок топлива на внешний рынок в ситуации снижения спроса на него на внутреннем.

«В силу того, что спрос не растет, а падает, внешний рынок нужен не только потому, что он более маржинален с точки зрения прибыльности для компаний, но еще и как элемент поставок того топлива, которое производится на НПЗ. При этом в рублевом эквиваленте поставки за рубеж оказываются привлекательнее до сих пор. Выгодность поставок за рубеж остается, но не кардинальная. В прошлом году мы видели, как резко рос объем поставок топлива. Сейчас политика нефтяников прогнозируемая и понятная», - заключил он.

Ранее ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН обвинил кабмин в недоступности бензина для россиян. Он заявил, что правительство работает неграмотно. С одной стороны, его ошибки связаны с полной некомпетентностью состава, с другой — с тем, что они между собой никак не согласовывают действия, заверил эксперт.



