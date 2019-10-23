Топливный союз: Спрос на бензин падает, зато на дизель растет!

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Пешком дешевле: Что стоит за отказом россиян от бензина?»

Спрос на бензин в России по данным экспертов рынка в 2019 году показал рекорд падения за 4 года – 1%, что, по утверждению аналитиков, является крайне тревожным знаком для рынка. При этом, цены на топливо продолжают держаться на высоком уровне уже продолжительное время, а продавцы бензина, как показывают контрольные закупки, стабильно недоливают его на заправках. При этом, считает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев, падение спроса на топливо имеет сезонный характер и пик его придется на январь этого года.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с НСН сообщил, что вместе с заметным падение спроса на бензин в России отмечается ощутимое увеличение интереса к поставкам дизельного топлива.

«Если брать общий объем производства и поставок топлива на внутренний рынок, то я могу сказать следующее: по бензину производство выросло существенно, по-моему, процента на три. Но при этом мы наблюдаем изменение структуры распределения произведенного товара по секторам потребления. Поставки на экспорт по бензину выросли почти в полтора раза. Товарные запасы выросли существенно, где-то на двести тысяч тон на сегодняшний день в сравнении с прошлым годом. А объемы поставок на внутренний рынок снизились на 0,4 процента. По дизелю ситуация диаметрально противоположная. На фоне достаточно стабильного производства мы видим снижение экспорта, мы видим существенное увеличение объемов поставок топлива на внутренний рынок. По итогам года эта цифра будет порядка трех миллионов тонн выше, чем в прошлом году. Можно сделать вывод, что по бензину снижается спрос, зато по дизелю резко растет», - заключил он.

Ранее эксперт компании Vigin Group Андрей Гордеев в беседе НСН подтвердил данные о спаде спроса на бензин. Однако отметил, что помимо экономической ситуации на стоимость топлива также повлиял и другой фактор. Кроме того, собеседник отметил, что критического обвала спроса на бензин также не зафиксировано. По его словам, речь в этом вопросе скорее идет об отсутствии наращивания производства.



