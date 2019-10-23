Топливный союз: Россияне стали чаще заправляться 95 бензином, а не 92

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Пешком дешевле: Что стоит за отказом россиян от бензина?»

Спрос на бензин в России по данным экспертов рынка в 2019 году показал рекорд падения за 4 года – 1%, что, по утверждению аналитиков, является крайне тревожным знаком для рынка. При этом, цены на топливо продолжают держаться на высоком уровне уже продолжительное время, а продавцы бензина, как показывают контрольные закупки, стабильно недоливают его на заправках. При этом, считает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев, падение спроса на топливо имеет сезонный характер и пик его придется на январь этого года.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с НСН рассказал о том, какому виду топлива отдают предпочтение россияне.

«Что касается ассортимента по бензину, то основное потребление, конечно, 92-го вида топлива. Но наблюдается изменение структуры потребления с увеличением 95-го и сокращением 92-го. Мы видим это и по объему продаж на биржевых торгах. 80-ый бензин фактически уходит с рынка. 98-ый и 100-ый в общей корзине – это единицы процентов от общего потребления», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что почти каждая пятая заправка в России не доливает топливо. Таковы результаты проверки Росстандартом свыше 200 российских АЗС в 2019 году. В эфире НСН эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев рассказал, что может сделать каждый потребитель в случае обнаружения недолива.







