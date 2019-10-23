Колташов опроверг массовый переход на электромобили в России

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Пешком дешевле: Что стоит за отказом россиян от бензина?»

Спрос на бензин в России по данным экспертов рынка в 2019 году показал рекорд падения за 4 года – 1%, что, по утверждению аналитиков, является крайне тревожным знаком для рынка. При этом, цены на топливо продолжают держаться на высоком уровне уже продолжительное время, а продавцы бензина, как показывают контрольные закупки, стабильно недоливают его на заправках.

В рамках встречи спикеры также обсудили перспективы полного ухода от традиционного топлива к его альтернативным видам, а также вероятность полного отказа от топлива за счет перехода на электротранспорт.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН заверил, что ждать полного замещения привычных авто электромобилями не стоит.

«Отказ от напряженной работы в переполненных автомобилями и людьми городах будет оказывать давление на рынок. Я думаю, что здесь не будет такого массового замещения имеющихся автомобилей электромобилями. Будет частичное только замещение. И, вполне возможно, это будет каршеринг в какой-то форме», заключил собеседник НСН.

Ранее сеть АЗС «Газпром нефть» и «БКС Банк» объявили о начале продажи бензина в рассрочку. Пилотный проект пока заработает только для водителей такси Gett, но до конца года его предполагается распространить на всех клиентов. Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с НСН сообщил, что похожая практика существует в ряде стран. Вместе с тем, не ясны условия, при которых граждане смогут воспользоваться такой услугой.



