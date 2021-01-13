18.1.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Первая серия второго сезона: что коронавирус подготовил к 2021 году?

Новый год начался с распространения в России новых штаммов коронавируса. Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о первом случае «британского» штамма коронавируса, обнаруженного у россиянина, вернувшегося из Великобритании. Ранее специалисты сообщали, что этот штамм может быть на 70% заразнее обычного вида этого вируса и выявлен он был уже более, чем в 20 странах. В то же время, в России обнаружили ещё один новый вариант коронавируса, который вскоре может получить название «российский». Он приобрёл 18 мутаций, находясь в организме женщины всего 4 месяца. Эта разновидность вируса пока не изучена.

Врачи предупреждают, что будут и другие штаммы, а переболеет в итоге около половины населения Земли.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут подробнее о способности коронавируса к приобретению мутаций и объяснят, что, в связи с этим, ждёт в 2021 году россиян.

Участники пресс-конференции:

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко;

Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

