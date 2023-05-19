22.05.23 в 12.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Перспективы летнего отпускного сезона в России»

Крупные агрегаторы сообщают, что в России выросла стоимость авиабилетов, рейсы которых назначены с апреля по октябрь этого года. Рост цен составляет в среднем на 5-7% относительно 2022 года. При этом в России 42 млн туристов готовы отправиться в путешествие на машине. Такие данные озвучили эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ).

Правительство РФ разработает концепцию развития автомобильного туризма в стране. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами кабмина. На развитие автомобильного туризма дали месяц. Одновременно с этим Россия и Грузия возобновляют авиасообщение после четырех лет перерыва. А в Турции туризм подвис в неопределённости - такие последствия переноса президентских выборов на второй тур отмечают эксперты по туризму в Турции. По их словам, появление второго тура, назначенного на 28 мая, привело к тому, что местные туроператоры не могут чётко планировать «полёты и операции», да и бронирование со стороны туристов, причем как зарубежных, так и местных, фактически останавливается.

Участники пресс-конференции:

Дмитрий Львович Горин , вице-президент РСТ, Руководитель комиссии по авиаперевозкам;

, вице-президент РСТ, Руководитель комиссии по авиаперевозкам; Вадим Юрьевич Мамонтов , руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, Генеральный директор RussiaDiscovery;

, руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, Генеральный директор RussiaDiscovery; Калачева Олеся Владимировна, руководитель комитета по детскому и семейному туризму, Генеральный директор ООО “Смарт Студия”.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какова сегодня средняя стоимость международной турпоездки по самым популярным направлениям?

Какие страны в этом сезоне охотнее выдают визы россиянам?

Какие самые популярные направления для летнего приключенческого туризма у россиян?

Наблюдается ли повышение спроса на рассрочку или раннее бронирование туров?

Программа кэшбека не продлена, как это сказалось на отрасли?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



