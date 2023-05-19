22.05.23 в 12.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Перспективы летнего отпускного сезона в России»
Крупные агрегаторы сообщают, что в России выросла стоимость авиабилетов, рейсы которых назначены с апреля по октябрь этого года. Рост цен составляет в среднем на 5-7% относительно 2022 года. При этом в России 42 млн туристов готовы отправиться в путешествие на машине. Такие данные озвучили эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ).
Правительство РФ разработает концепцию развития автомобильного туризма в стране. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами кабмина. На развитие автомобильного туризма дали месяц. Одновременно с этим Россия и Грузия возобновляют авиасообщение после четырех лет перерыва. А в Турции туризм подвис в неопределённости - такие последствия переноса президентских выборов на второй тур отмечают эксперты по туризму в Турции. По их словам, появление второго тура, назначенного на 28 мая, привело к тому, что местные туроператоры не могут чётко планировать «полёты и операции», да и бронирование со стороны туристов, причем как зарубежных, так и местных, фактически останавливается.
Участники пресс-конференции:
- Дмитрий Львович Горин, вице-президент РСТ, Руководитель комиссии по авиаперевозкам;
- Вадим Юрьевич Мамонтов, руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, Генеральный директор RussiaDiscovery;
- Калачева Олеся Владимировна, руководитель комитета по детскому и семейному туризму, Генеральный директор ООО “Смарт Студия”.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Какова сегодня средняя стоимость международной турпоездки по самым популярным направлениям?
- Какие страны в этом сезоне охотнее выдают визы россиянам?
- Какие самые популярные направления для летнего приключенческого туризма у россиян?
- Наблюдается ли повышение спроса на рассрочку или раннее бронирование туров?
- Программа кэшбека не продлена, как это сказалось на отрасли?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8