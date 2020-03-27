31.03.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Переживёт ли бизнес карантин?»

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online (аккредитация не ведется). У вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

В связи с нерабочей неделей с 30 марта по 3 апреля, которую накануне объявил Президент РФ Владимир Путин, в Минтруде напомнили компаниям и предприятиям, что вынужденные «каникулы» не являются основанием для снижения заработной платы работникам. Кроме того, в профилактических целях в Москве с 28 марта по 5 апреля временно закрывают бары, рестораны, кафе и непродовольственные магазины. С 21 марта в столице уже была приостановлена работа бассейнов, фитнес-центров и других спортивных объектов, которые посещают большое количество людей. В таких условиях многие предприниматели, особенно представляющие малый или средний бизнес, несут существенные издержки и в целом переживают крайне тяжелый, кризисный период.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут, какие отрасли малого и среднего бизнеса сегодня находятся под наибольшим ударом, а также, что поможет предпринимателям сохранить своё дело в период пандемии коронавируса.

Участники пресс-конференции: