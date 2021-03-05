9.03.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Переверни мир! Презентация уникальных социальных видеороликов

Подошёл к концу уникальный творческий проект по созданию социальной рекламы для некоммерческих организаций. Студенческие команды под руководством таких наставников, как Олег Голуб – режиссёр театра и кино, сценарист и телеведущий, и Владимир Сахновский - режиссер анимационного кино, сценарист и аниматор в партнёрстве с киностудией «Союзмульфильм» создали два игровых и два анимационных социальных видеоролика. Ролики были сняты для центра творческих проектов «Инклюзион», Фонда помощи пострадавшим в ДТП, благотворительного фонда «Добрый город Петербург» и программы комплексной реабилитации «Лига мечты».

В ходе пресс-конференции, её участники – авторы видеороликов, расскажут о своей работе в этом творческом проекте и впервые презентуют его итоги.

Участники пресс-конференции:

Артем Шадрин , старший директор по инновационной политике НИУ «Высшая школа экономики» Вадим Долгих, исполнительный продюсер студии «Союзмультфильм»

, старший директор по инновационной политике НИУ «Высшая школа экономики» Вадим Долгих, исполнительный продюсер студии «Союзмультфильм» Олег Голуб , режиссёр театра и кино, сценарист и телеведущий, автор десятков известных социальных видеороликов

, режиссёр театра и кино, сценарист и телеведущий, автор десятков известных социальных видеороликов Владимир Сахновский, режиссер анимационного кино, сценарист, основатель анимационной студии «Сахновский парк».

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



