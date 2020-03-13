18.03.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Пандемия или биологическое оружие: Чем обернётся обвинение США в умышленном заражении китайцев?»



Китай официально обвинил американских военных в занесении коронавируса в Ухань. Сразу после этого в КНР был арестован вирусолог, глава американского Центра контроля заболеваний. По словам представителя китайского МИД, поводом для ареста стала информация о том, что «нулевой инфицированный» был выявлен именно в США. Ранее некоторые эксперты уже заявляли, что коронавирус COVID-2019 был создан искусственно, а сама эпидемия в Китае, в первую очередь, была выгодна Вашингтону. Также заявлялось, что США имеют развитую сеть секретных биолабораторий по всему миру, в том числе и в КНР. Напомним, что США хоть и являются участником конвенции о запрете биологического оружия, но не стали ратифицировать протокол о механизмах взаимного контроля, вследствие чего проверить исполнение ими своих обязательств попросту невозможно.



В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, что ждёт США в связи с обвинением в умышленном завозе коронавируса в Ухань.



Участники пресс-конференции:

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский;

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин;

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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