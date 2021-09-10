14.09.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Отопительный сезон 2021-2022. Актуальные проблемы и пути их решения»

Ежегодно в преддверии отопительного сезона или в самом его начале по всем СМИ поступает информация о взрывах газовых труб или прорывах теплотрасс, с последующими людскими жертвами. Этот год не стал исключением и, после взрыва газа в подмосковном Ногинске, в результате которого погибло 7 человек, в Госдуме задумались об изменении отопительных норм. Инициативой предложено включать отопление раньше, не дожидаясь 5-дневного похолодания. Эксперты же отрасли предупреждают, что за реализацию этих мер людям придётся заплатить.

Основные проблемы системы ЖКХ в этом сезоне?

Как проходит подготовка к отопительному сезону 2021-2022?

Как изменятся цены на ЖКУ?

Причины ежегодно происходящих чрезвычайных ситуаций: совпадение или система?

Участники пресс-конференции:

Заместитель исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов;

Эксперт ТСЖ фонд «Жилищная солидарность», ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

