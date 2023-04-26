28.04.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко на тему: «Отмена пандемии или новая волна: чего ждать от COVID-19 летом?»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) «близка к тому», чтобы объявить об окончании пандемии коронавируса. Однако в России снова растет число случаев заболеваний COVID-19, сообщает Роспотребнадзор. На сегодняшний день на территории Российской Федерации зарегистрировано семь случаев заражения новым подвариантом коронавируса, который получил название «арктур». По предварительным данным, эта версия вируса может быть более заразна. По оценкам вирусологов и иммунологов, рост заболеваемости «арктуром» ожидается в конце мая, а к осени ситуация может ухудшиться, в том числе, из-за снижения коллективного иммунитета.

В ходе брифинга будут затронуты следующие вопросы:

Какая сегодня обстановка с COVID-19?

Отменит ли ВОЗ пандемию?

Как обстоят дела с вакцинацией в России и других странах?

Что известно о новом штамме «арктур»?

Как ковид взаимодействует с корью?

Какие штаммы сегодня наиболее распространенные?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

