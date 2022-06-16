23.06.2022 состоится пресс-конференция, посвященная купальному сезону Москве и области.
23.06.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Открытие купального сезона. Как выбрать безопасный водоем в Москве и области?»
В Московском регионе 1 июня открылся купальный сезон. В этом году для жителей и гостей Москвы и области будут работать 13 столичных мест отдыха у воды и 118 подмосковных пляжей, где официально разрешено купание. Несмотря на то, что погодные условия первую неделю лета не располагали к комфортному отдыху на пляжах, спасатели уже сообщили о первых случаях гибели людей на водных объектах Подмосковья.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Сколько водоемов пригодны для купания в Москве и области?
- Какие водоемы чаще всего используют для купания?
- Чем опасны «не рекомендованные» водоемы?
- Какие меры предосторожности следует соблюдать во время отдыха у водоемов в городе и в Подмосковье?
- Как работают спасательные отряды на объектах купания Москвы и Подмосковья?
- Какие меры предпринимать во время ЧП на воде?
Участники пресс-конференции:
- Худобородов Алексей Игоревич – начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Управления Роспотребнадзора по городу Москве;
- Сергей Александрович Балько - Государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по г. Москве;
- Мацепуро Вадим Игоревич – исполняющий обязанности начальника отдела контрольно-надзорной деятельности Центра ГИМС Главного Управления МЧС Московской области.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 495 925-04-49
+7 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8