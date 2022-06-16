23.06.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Открытие купального сезона. Как выбрать безопасный водоем в Москве и области?»

В Московском регионе 1 июня открылся купальный сезон. В этом году для жителей и гостей Москвы и области будут работать 13 столичных мест отдыха у воды и 118 подмосковных пляжей, где официально разрешено купание. Несмотря на то, что погодные условия первую неделю лета не располагали к комфортному отдыху на пляжах, спасатели уже сообщили о первых случаях гибели людей на водных объектах Подмосковья.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Сколько водоемов пригодны для купания в Москве и области?

Какие водоемы чаще всего используют для купания?

Чем опасны «не рекомендованные» водоемы?

Какие меры предосторожности следует соблюдать во время отдыха у водоемов в городе и в Подмосковье?

Как работают спасательные отряды на объектах купания Москвы и Подмосковья?

Какие меры предпринимать во время ЧП на воде?



Участники пресс-конференции:

Худобородов Алексей Игоревич – начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Управления Роспотребнадзора по городу Москве;

– начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Управления Роспотребнадзора по городу Москве; Сергей Александрович Балько - Государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по г. Москве;

- Государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по г. Москве; Мацепуро Вадим Игоревич – исполняющий обязанности начальника отдела контрольно-надзорной деятельности Центра ГИМС Главного Управления МЧС Московской области.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

