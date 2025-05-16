Агурбаш пообещала выпускать новую песню каждый месяц

«Мое сотрудничество с Димой Лореном началось давно. Песня "Четверг в твоей постели" была первой, это одна из любимых работ в моей творческой жизни, трек очень здорово залетел тогда, все побежали к Диме Лорену за песнями. Я в тот период я успела приобрести самые сливки, на мой взгляд, самые лучшие песни Димы Лорена – у меня. Это тот творческий особенный Дима Лорен, который был еще до шоу-бизнеса. Также у меня потрясающий музыкальных продюсер альбома и всех моих песен – это Олег Сашко. Поэтому такой крутой звук и продакшн у моих песен. Я была на концерте в Архангельске, пела песни новые из первой части альбома, со мной пели "Ранена, но жива", обожают эту песню. Это очень приятно. Потом меня не отпустили, пока я не спела «Четверг в твоей постели"», - рассказала Агурбаш.

В конце 2023 года Дима Лорен был назван самым самым дорогим композитором в российском шоу-бизнесе. Помимо работы с Агурбаш, композитор написал много песен для дуэта Artik & Asti и певицы Анны Асти, передает «Радиоточка НСН».

