Агурбаш пообещала выпускать новую песню каждый месяц
Певица Анжелика Агурбаш рассказала НСН, что несколько песен из второй части ее альбома написаны известным композитором Димой Лореном.
Заслуженная артистка Белоруссии, певица Анжелика Агурбаш в пресс-центре НСН рассказала, что за первым треком второй части ее альбома «Откровенная» последует еще несколько релизов, которые будут выходить раз в месяц.
«Я сейчас в творческом процессе. Сегодня вышел новый сингл "Брошена, но не сломлена" второй части альбома "Откровенная". Сейчас ежемесячно будет выходить новый сингл. Новая песня – композиция Димы Лорена, еще четыре песни будут его во второй части и дальше парочка песен других авторов», - заявила она.
Как добавила артистка, она давно знакома с Лореном и успела поработать с ним одной из первых.
«Мое сотрудничество с Димой Лореном началось давно. Песня "Четверг в твоей постели" была первой, это одна из любимых работ в моей творческой жизни, трек очень здорово залетел тогда, все побежали к Диме Лорену за песнями. Я в тот период я успела приобрести самые сливки, на мой взгляд, самые лучшие песни Димы Лорена – у меня. Это тот творческий особенный Дима Лорен, который был еще до шоу-бизнеса. Также у меня потрясающий музыкальных продюсер альбома и всех моих песен – это Олег Сашко. Поэтому такой крутой звук и продакшн у моих песен. Я была на концерте в Архангельске, пела песни новые из первой части альбома, со мной пели "Ранена, но жива", обожают эту песню. Это очень приятно. Потом меня не отпустили, пока я не спела «Четверг в твоей постели"», - рассказала Агурбаш.
В конце 2023 года Дима Лорен был назван самым самым дорогим композитором в российском шоу-бизнесе. Помимо работы с Агурбаш, композитор написал много песен для дуэта Artik & Asti и певицы Анны Асти, передает «Радиоточка НСН».
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