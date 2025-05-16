Агурбаш выступила против брачного контракта
Анжелика Агурбаш заявила НСН, что не видит себя в отношениях с человеком, который заинтересован в заключении брачного контракта.
Заслуженная артистка Белоруссии, певица Анжелика Агурбаш в пресс-центре НСН рассказала, что брачный контракт является для нее унизительной историей. Певица отметила, что когда-то ей предлагали заключить подобный документ, и это стало причиной отмены свадьбы.
«У меня не будет никаких контрактов. Когда-то я отказалась выйти замуж за человека, потому что за неделю до свадьбы он предложил мне брачный контракт. Я очень уважаю себя, и как бы кто ни думал обо мне, я не материальный человек. Когда я хочу поделиться самым ценным, что есть у меня, это часть моей жизни, а человек начинает считать, сколько у него активов, и как бы он не прогадал – зачем он мне нужен? Мне нужен человек, который со мной ничего не будет делить, и я с ним ничего не буду делить, у нас по-настоящему все будет общее. Для меня контракт – унизительная история. Я не смогла бы просто быть замужем и быть на содержании. Я все равно должна работать самореализовываться и зарабатывать свои деньги – не важно, большие или маленькие. Нет столько денег, которые бы намертво запечатали меня в золотой клетке», - пояснила она.
Ранее певица рассказала, что этим летом планирует выйти замуж, после чего на год переедет из Москвы в другой российский город, напоминает «Радиоточка НСН».
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