10.02.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Отключим газ. Готова ли Европа к газовой войне с Россией?»

По сообщениям СМИ, биржевые цены на газ в Европе взлетели на 32% и обновили рекордный максимум. Из-за геополитической напряженности биржевая цена газа в Европе установила новый рекорд 2515 за тыс. куб. м. Вне зависимости от санкций на сегодняшний день Германия продолжает получать российские газ, уголь и нефть, однако власти страны начали закупки газа в обход РФ, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Согласно новому отчету Международного энергетического агентства (МЭА), Европейский союз может сократить импорт российского газа на треть. За последние дни в СМИ неоднократно появлялись слухи о банкротстве оператора «Северного потока — 2», однако представители оператора опровергли слухи о своем банкротстве.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Существуют ли предпосылки банкротства оператора «Северный поток-2»?

К каким последствиям на сегодняшний день привели санкции в «газовой войне» с Россией?

Возможен ли вариант отказа Европы от российского газа?

Сколько потеряла газовая отрасль из-за санкций?

Возможен ли кризис в нефтегазовой отрасли России?

Участники пресс-конференции:

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

