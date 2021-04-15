16.04.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Отключение от Visa и MasterCard. Когда в России появится аналог SWIFT?»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в связи с санкциями запада. Он так же подчеркнул, что лучшим способом защиты от санкционных рисков является создание альтернативных финансовых систем, способных заменить иностранные. С похожей точкой зрения выступил и глава МИД России Сергей Лавров, который считает необходимым переход к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах и отказаться от использования западных платежных систем. По его словам, Россия этим «уже активно занимается». В свою очередь ЦБ РФ не видит опасности отключения от международных платежных систем, так как в России идут работы над отечественным аналогом SWIFT.

Как отключение от платежных систем Visa и MasterCard скажется на обычных гражданах?

Готова ли банковская система России к таким санкциям?

Когда в России сможет заработать аналог SWIFT и каким он будет?

Сколько будет стоить российской экономике переход на отечественный аналог SWIFT?

Какая альтернативная валюта может заменить доллар?

Участники пресс-конференции:

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян ;

; Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

