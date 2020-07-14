16.07.2020 в 12:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на тему: «От жары до смерча: какую погоду ждать во второй половине лета?»

Нестабильная климатическая обстановка в России наблюдается на протяжении полугода. Начало июня было во многих регионах России аномально холодным. Июль отличился аномальной жарой, которая периодически сменяется ливнями и грозами. При этом пока в одних регионах страны установилась 40-градусная жара, в других середина лета больше напоминает начало осени. В Сочи наблюдаются смерчи над морем, из-за чего местные власти запретили отдыхающим купаться. В Москве и в Московской области неделя 13-19 июля будет по-осеннему холодной: ожидается резкое понижение температуры.

Какой будет погода во второй половине лета?

Какие природные катаклизмы обрушатся на россиян?

Погода на курортах России в бархатный сезон?

Насколько опасны смерчи в Сочи?

Причина климатических аномалий?

Как жара может повлиять на лесные пожары?

Как летние климатические скачки отразятся на погоде осенью и зимой?

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Брифинг проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Брифинг будет транслироваться в прямом эфире 16.07.2020 в 12:30

Также у вас есть возможность задать свой вопрос заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



