Вильфанд: лето в России будет жарким

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг Научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на тему: «От жары до смерча: какую погоду ждать во второй половине лета?»

«Лето в России ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным. Это значит, что будут вот такие чередования», - сказал синоптик.

В Москве к выходным также потеплеет, отметил Вильфанд. По его словам, самая жаркая погода до конца этой недели ожидается в Заволжье и на Урале. В Свердловской области, Челябинской, Курганской, Оренбургской температурный фон составит 36-38 градусов тепла. Сухой и жаркий воздух приходит туда из Средней Азии и Казахстана.



Нестабильная климатическая обстановка в России наблюдается на протяжении полугода. Начало июня было во многих регионах России аномально холодным. Июль отличился аномальной жарой, которая периодически сменяется ливнями и грозами. При этом пока в одних регионах страны установилась 40-градусная жара, в других середина лета больше напоминает начало осени.

