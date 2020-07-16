Вильфанд: лето в России будет жарким
Лето в России ожидается теплым и даже жарким. Об этом в ходе брифинга НСН сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг Научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на тему: «От жары до смерча: какую погоду ждать во второй половине лета?»
«Лето в России ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным. Это значит, что будут вот такие чередования», - сказал синоптик.
В Москве к выходным также потеплеет, отметил Вильфанд. По его словам, самая жаркая погода до конца этой недели ожидается в Заволжье и на Урале. В Свердловской области, Челябинской, Курганской, Оренбургской температурный фон составит 36-38 градусов тепла. Сухой и жаркий воздух приходит туда из Средней Азии и Казахстана.
Нестабильная климатическая обстановка в России наблюдается на протяжении полугода. Начало июня было во многих регионах России аномально холодным. Июль отличился аномальной жарой, которая периодически сменяется ливнями и грозами. При этом пока в одних регионах страны установилась 40-градусная жара, в других середина лета больше напоминает начало осени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru