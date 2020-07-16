Названы самые пожароопасные регионы России этим летом

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошел брифинг Научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда на тему: «От жары до смерча: какую погоду ждать во второй половине лета?»

«Когда на севере устанавливается длительный антициклон, происходит постоянный прогрев подстилающей поверхности. В результате существенно повышается пожароопасность. Это касается Верхоянска, Ханты-Мансийска, Чукотки, Магаданской области, Коми», - рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, самая жаркая погода до конца этой недели ожидается в Заволжье и на Урале. В Свердловской области, Челябинской, Курганской, Оренбургской температурный фон составит 36-38 градусов тепла. Сухой и жаркий воздух приходит туда из Средней Азии и Казахстана.

Нестабильная климатическая обстановка в России наблюдается на протяжении полугода. Начало июня было во многих регионах России аномально холодным. Июль отличился аномальной жарой, которая периодически сменяется ливнями и грозами. При этом пока в одних регионах страны установилась 40-градусная жара, в других середина лета больше напоминает начало осени.

