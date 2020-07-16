К выходным в Москве потеплеет
К выходным в столичном регионе станет теплее, температура воздуха превысит плюс 20 градусов. Об этом в ходе брифинга НСН сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг Научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на тему: «От жары до смерча: какую погоду ждать во второй половине лета?»
«Сейчас в центре европейской части России прохладно. Температура ниже нормы на 3-4 градуса. Ночные температуры не очень отличаются от нормы 10-15 градусов. А вот днем прохладно: сейчас 15-16 градусов. Сегодня в столичном регионе 14-19 градусов. На погоду оказывает влияние воздух, который сформировался в Арктике», - сказал метеоролог.
По словам Вильфанда, в четверг и пятницу температура воздуха в Москве не будет превышать 20-градусной отметки. В субботу начнет теплеть - до 20-22 градусов выше ноля. Будут небольшие дожди. Такая же температура будет и в воскресенье. В начале новой недели сотрудник Гидрометцентра пообещал очередное похолодание.
Нестабильная климатическая обстановка в России наблюдается на протяжении полугода. Начало июня было во многих регионах России аномально холодным. Июль отличился аномальной жарой, которая периодически сменяется ливнями и грозами. При этом пока в одних регионах страны установилась 40-градусная жара, в других середина лета больше напоминает начало осени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru