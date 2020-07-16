Вильфанд пообещал россиянам длинный бархатный сезон на Черном море
Температура воды в Черном море во второй половине лета будет высокой, бархатный сезон ожидается длиннее обычного, сообщил в ходе брифинга НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг Научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда на тему: «От жары до смерча: какую погоду ждать во второй половине лета?»
«На российских курортах будет длинный бархатный сезон. Когда вода прогревается раньше времени, можно прогнозировать, что и период теплой воды будет заметно больше обычного. Прогнозируется хороший бархатный сезон в сентябре и даже начале октября», - сказал синоптик.
По словам Вильфанда, температура воды в Черном море к середине лета прогрелась до 26 градусов.
Нестабильная климатическая обстановка в России наблюдается на протяжении полугода. Начало июня было во многих регионах России аномально холодным. Июль отличился аномальной жарой, которая периодически сменяется ливнями и грозами. При этом пока в одних регионах страны установилась 40-градусная жара, в других середина лета больше напоминает начало осени.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
753 тыс.+6 428 / сут.
Умерли
11 937+167 / сут.
Выздоровели
532 тыс.+8 443 / сут.
- Президент Азербайджана уволил главу МИД, которого не нашёл на работе
- Вторую фазу испытаний вакцины против COVID-19 завершат к 3 августа
- Арестованный Фургал не одобрил акции в свою поддержку в Хабаровске
- Сведения на Сафронова предоставила Служба внешней разведки
- Названы самые пожароопасные регионы России этим летом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru