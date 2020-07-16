Вильфанд пообещал россиянам длинный бархатный сезон на Черном море

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг Научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда на тему: «От жары до смерча: какую погоду ждать во второй половине лета?»

«На российских курортах будет длинный бархатный сезон. Когда вода прогревается раньше времени, можно прогнозировать, что и период теплой воды будет заметно больше обычного. Прогнозируется хороший бархатный сезон в сентябре и даже начале октября», - сказал синоптик.

По словам Вильфанда, температура воды в Черном море к середине лета прогрелась до 26 градусов.

Нестабильная климатическая обстановка в России наблюдается на протяжении полугода. Начало июня было во многих регионах России аномально холодным. Июль отличился аномальной жарой, которая периодически сменяется ливнями и грозами. При этом пока в одних регионах страны установилась 40-градусная жара, в других середина лета больше напоминает начало осени.

