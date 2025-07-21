22.07.2025 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академик РАН, Заместителя Президента Российской Академии Образования Геннадия Григорьевича Онищенко на тему: «От головной боли до летального исхода: Как остановить рост менингококковой инфекции?»

В России регистрируют резкий рост заболеваемости менингококковой инфекцией. По данным экспертов в СМИ, за весь 2024 год в стране зарегистрировано чуть более 600 инфицированных. Однако в первые 5 месяцев 2025 года уже вдвое больше — свыше 1200. Более половины всех зарегистрированных случаев инфекции приходится на столицу. И хотя особенно опасна болезнь для детей, львиную долю заболевших сегодня составляют взрослые, главным образом, трудовые мигранты.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Действительно ли у этой инфекции высокая летальность?

Как отличить менингококк от обычной простуды?

Кто может быть в опасности?

Кто чаще болеет взрослые или дети?

При каких условиях менингоккоковая инфекция распространяется быстрее всего?

Сколько длится инкубационный период?

Какие последствия заболевания могут быть?

Необходимо ли усилить профилактику?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8







