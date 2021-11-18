25.11.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Оригинальный спектакль «TODD» на грани срыва. Спекуляции на имени Михаила Горшенева».

Из-за конфликта и судов с продюсером гастрольной версии спектакля Андреем Бестужевым музыканты групп «Король и Шут» и «Северный флот» уже полтора года не имеют права играть оригинальную версию рок-оперы, созданную Михаилом Горшеневым. Гастрольная версия «TODD» - это уже вторая театральная постановка, созданная на основе последнего альбома группы «Король и Шут» в 2019 году, сейчас этот спектакль не имеет отношения ни к Михаилу Горшенёву, ни к группе «Король и Шут». По заявлению музыкантов продюсер забрал себе авторские права на музыку и спекулирует на имени Михаила. 70-летняя мама Михаила и Алексея Горшеневых – Татьяна Ивановна уже выиграла суд первой инстанции, однако, в это время продюсер продолжает продавать билеты на гастрольную версию спектаклей, которые по странным обстоятельствам постоянно переносятся. Обеспокоенные фанаты не могут вернуть деньги за сорванные спектакли и атакуют музыкантов с вопросами. На данный момент музыкантами «Король и шут» совместно с «Фондом Памяти Михаила Горшенева» и Алексеем Горшеневым подготовлен концертный тур «10 лет альбому TODD», к которому судебные тяжбы отношения не имеют.

Участники пресс-конференции:

Александр Леонтьев, «Северный Флот», «Король и Шут», «Тодд»;

Яков Цвиркунов, «Северный Флот», «Король и Шут», «Тодд»;

Дарья Кочетова, адвокат

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



