пресс-конференции

Организаторы «НАШЕСТВИЯ» подводят итоги юбилейного фестиваля

21 июля 16:00

Организаторы ответят на вопросы журналистов и подведут итоги 20-летнего юбилея «Нашествия». 

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» начинается пресс-конференция организаторов фестиваля.

В пресс-конференции участвуют:

Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва;

Продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019», заместитель генерального директора ММХ Андрей Матвеев;

Программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова;

Медиадиректор фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019», вице-президент ММХ Сергей Горбачёв.

Организаторы подведут итоги фестиваля и ответят на вопросы журналистов.

Напомним, в 2019 году Главное Приключение Года празднует 20-летие. Фестиваль проходит традиционно в Тверской области на поле в Большом Завидове. За четыре дня на трёх сценах выступило более 130 артистов, а в свободное от музыки время публика посещала разнообразные активности фестиваля.


ФОТО: Пресс-служба «НАШЕго Радио»
ТЕГИ:Нашествие 2019

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