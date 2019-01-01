Организаторы «НАШЕСТВИЯ» подводят итоги юбилейного фестиваля

Организаторы ответят на вопросы журналистов и подведут итоги 20-летнего юбилея «Нашествия».
В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» начинается пресс-конференция организаторов фестиваля.
В пресс-конференции участвуют:
— Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва;
— Продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019», заместитель генерального директора ММХ Андрей Матвеев;
— Программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова;
— Медиадиректор фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019», вице-президент ММХ Сергей Горбачёв.
Организаторы подведут итоги фестиваля и ответят на вопросы журналистов.
Напомним, в 2019 году Главное Приключение Года празднует 20-летие. Фестиваль проходит традиционно в Тверской области на поле в Большом Завидове. За четыре дня на трёх сценах выступило более 130 артистов, а в свободное от музыки время публика посещала разнообразные активности фестиваля.