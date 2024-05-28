29.05.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Опечатка по цене отпуска: Что грозит туристу за ошибки в билетах и паспортах?»
Пассажиры все чаще стали жаловаться на потерю денег из-за ошибок в загранпаспортах и авиабилетах. На сегодняшний день в СМИ можно увидеть регулярно, как туристы остались без отдыха и без денег. Перевозчики, в свою очередь, отмечают, что при оформлении билетов онлайн вся ответственность за корректность оформления лежит на пассажире. Минтранс предложил штрафовать авиакомпании или приостанавливать их деятельность за ошибки в билетах.
Напомним, что в декабре 2023 года МВД России выпустило официальный перечень признаков, которые будут указывать на непригодность загранпаспорта гражданина РФ. Тогда же стали появляться первые сообщения о проблемах с прохождением пограничного контроля у россиян, выезжающих за границу.
В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
- Кто будет «платить» за опечатки в документах?
- Какие самые популярные проблемы юридического характера, с которыми традиционно сталкиваются туристы летом?
- Какой сегодня самый распространенный запрос на отдых?
- Куда россияне поедут в этом сезоне?
- Средняя продолжительность тура, звездность отеля - что сегодня выбирают россияне?
- «Горящие туры» - остаются ли они популярными у россиян?
Участники пресс-конференции:
- Георгий Мохов, вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комитета РСТ по правовым вопросам;
- Яна Муромова, заместитель генерального директора Anex Tour;
- Любовь Воронина, управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в ГК «Слетать.ру) и руководитель международных проектов «Слетать.ру»;
- Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комиссии по авиаперевозкам.
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало брифинга в 11:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8