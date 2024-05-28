29.05.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Опечатка по цене отпуска: Что грозит туристу за ошибки в билетах и паспортах?»

Пассажиры все чаще стали жаловаться на потерю денег из-за ошибок в загранпаспортах и авиабилетах. На сегодняшний день в СМИ можно увидеть регулярно, как туристы остались без отдыха и без денег. Перевозчики, в свою очередь, отмечают, что при оформлении билетов онлайн вся ответственность за корректность оформления лежит на пассажире. Минтранс предложил штрафовать авиакомпании или приостанавливать их деятельность за ошибки в билетах.

Напомним, что в декабре 2023 года МВД России выпустило официальный перечень признаков, которые будут указывать на непригодность загранпаспорта гражданина РФ. Тогда же стали появляться первые сообщения о проблемах с прохождением пограничного контроля у россиян, выезжающих за границу.

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

Кто будет «платить» за опечатки в документах?

Какие самые популярные проблемы юридического характера, с которыми традиционно сталкиваются туристы летом?

Какой сегодня самый распространенный запрос на отдых?

Куда россияне поедут в этом сезоне?

Средняя продолжительность тура, звездность отеля - что сегодня выбирают россияне?

«Горящие туры» - остаются ли они популярными у россиян?

Участники пресс-конференции:

Георгий Мохов, вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комитета РСТ по правовым вопросам;

вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комитета РСТ по правовым вопросам; Яна Муромова , заместитель генерального директора Anex Tour;

, заместитель генерального директора Anex Tour; Любовь Воронина , управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в ГК «Слетать.ру) и руководитель международных проектов «Слетать.ру»;

, управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в ГК «Слетать.ру) и руководитель международных проектов «Слетать.ру»; Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комиссии по авиаперевозкам.



Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

