14.04.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг экс-президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова на тему: «Опасная миграция. Почему в России растет преступность среди мигрантов»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте числа уголовных дел с участием мигрантов. Он отметил, что особую тревогу вызывает статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям. В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Это в пять раз больше, чем в 2021 году. В свою очередь в Федерации мигрантов России со ссылкой на данные МВД РФ сообщили, что число преступлений, совершенных мигрантами в январе–феврале 2023 года, достигло 7 тыс. и выросло почти на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также 12 апреля в Федерации мигрантов России выступили с предложением к президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть создание в стране института уполномоченного по правам иностранцев.

Почему растет число преступлений среди мигрантов?

Какие правонарушения чаще всего происходят среди мигрантов?

Из каких стран в России наибольшее количество мигрантов?

На сколько изменилась ситуация с мигрантами, есть ли нехватка?

Какие изменения в законодательстве в отношении мигрантов планируются в ближайшее время?

Уполномоченный по правам мигрантов: как это реализовать на практике?

Участник Брифинга:

Экс-президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов;

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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