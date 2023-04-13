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Опасная миграция. Почему в России растет преступность среди мигрантов

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Начало конференции

11:00

14 апреля 2023

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (916) 107 77 34

14.04.2023 состоится брифинг экс-президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова

14.04.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг экс-президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова на тему: «Опасная миграция. Почему в России растет преступность среди мигрантов»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте числа уголовных дел с участием мигрантов. Он отметил, что особую тревогу вызывает статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям. В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Это в пять раз больше, чем в 2021 году. В свою очередь в Федерации мигрантов России со ссылкой на данные МВД РФ сообщили, что число преступлений, совершенных мигрантами в январе–феврале 2023 года, достигло 7 тыс. и выросло почти на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также 12 апреля в Федерации мигрантов России выступили с предложением к президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть создание в стране института уполномоченного по правам иностранцев.

  • Почему растет число преступлений среди мигрантов?
  • Какие правонарушения чаще всего происходят среди мигрантов?
  • Из каких стран в России наибольшее количество мигрантов?
  • На сколько изменилась ситуация с мигрантами, есть ли нехватка?
  • Какие изменения в законодательстве в отношении мигрантов планируются в ближайшее время?
  • Уполномоченный по правам мигрантов: как это реализовать на практике?

Участник Брифинга:

  • Экс-президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов;

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын

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