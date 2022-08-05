10.08.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Опасная карусель. Как и кто проверяет аттракционы?»

Официальной статистики по происшествиям на аттракционах в России нет. При этом, по сообщению СМИ, ежегодно в стране сотни детей погибают от ударов тяжелых качелей и каруселей, несколько тысяч получают тяжелые травмы, и лето 2022 года не стало исключением. В Барнауле 10 июля у 13-летнего мальчика в веревочном парке оборвался страховочный трос, он упал с большой высоты. В тот же день в Южно-Сахалинске 60-летний посетитель парка аттракционов разбился насмерть, выпав из кабины колеса обозрения. 8 июля в Удмуртии семилетняя девочка сломала ногу, скатываясь с надувного батута, а в ставропольском парке аттракционов дети провели более получаса на карусели, которую заклинило. 1 августа в Нижнем Новгороде школьницы попали в больницу с переломами ног после посещения аттракциона «Бумеранг». И на этом список происшествий, к сожалению, не заканчивается. В связи с этим петербургские депутаты предлагают установить единые правила и, возможно, в ближайшем времени в России появиться цельный закон о деятельности аттракционов всех видов.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Кто и как сегодня контролирует работу и исправность аттракционов в России?

Как часто происходят поломки аттракционов, приводящие к травмам посетителей?

Какую ответственность несет владелец аттракционов в случае нанесения вреда посетителю?

Какие аттракционы сегодня пользуются большей популярностью у посетителей?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитет Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов

Вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов;

Глава Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры», адвокат Александр Карабанов

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

