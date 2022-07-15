21.07.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «ОНО» - появится ли в мире третий пол?»

На днях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что намерена признать третий пол на официальном уровне. В связи с чем, было принято решение обновить руководство по учету гендерной проблематики. Первая версия документа была опубликована в 2011 году, далее документ постоянно обновляется. Партия «Коммунисты России» призвала Россию выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если она признает существование третьего пола, и создать свою организацию, которая будет заниматься здоровьем жителей планеты.

Напомним, что на западе давно активно продвигают идею увеличения количества полов, а в июле 2021 г. стало известно, что правительством Аргентины было разрешено указывать в разделе паспорта «пол» значок «Х» тем гражданам, кто не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему ВОЗ решила сейчас официально признать третий пол?

Кто может являться третьим полом?

Для чего необходим неопределенный пол?

Какие права будут у небинарных людей?

На сколько реально, что третий пол появится в России?

Участники пресс-конференции:

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина

Первый в России политик-трансгендер Юлия Алешина

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



