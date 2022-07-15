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«ОНО» - появится ли в мире третий пол?

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Начало конференции

12:00

21 июля 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (916) 107 77 34

21.07.2022 состоится пресс-конференция, посвященная официальному появлению "третьего пола" в мире.

21.07.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «ОНО» - появится ли в мире третий пол?»

На днях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что намерена признать третий пол на официальном уровне. В связи с чем, было принято решение обновить руководство по учету гендерной проблематики. Первая версия документа была опубликована в 2011 году, далее документ постоянно обновляется. Партия «Коммунисты России» призвала Россию выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если она признает существование третьего пола, и создать свою организацию, которая будет заниматься здоровьем жителей планеты.

Напомним, что на западе давно активно продвигают идею увеличения количества полов, а в июле 2021 г. стало известно, что правительством Аргентины было разрешено указывать в разделе паспорта «пол» значок «Х» тем гражданам, кто не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Почему ВОЗ решила сейчас официально признать третий пол?
  • Кто может являться третьим полом?
  • Для чего необходим неопределенный пол?
  • Какие права будут у небинарных людей?
  • На сколько реально, что третий пол появится в России?

Участники пресс-конференции:

  • Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина
  • Первый в России политик-трансгендер Юлия Алешина
  • Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: https://pixabay.com
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