17.11.2023 в 16:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Охота на ведьм. Запретят ли в России оккультную деятельность?»

В Госдуме готовят законодательную инициативу о запрете деятельности "колдунов, ведьм и прочих шарлатанов". Об этом СМИ рассказал депутат ГД Александр Спиридонов. По его словам, законопроект будет подготовлен при поддержке Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. В свою очередь, по мнению других законодателей, если узаконить работающих подпольно гадалок и колдунов, то в бюджет страны поступят дополнительные налоги.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как сегодня законодательно регулируется оккультная деятельность?

Юридически, кто они – маги и колдуны?

Запретить или узаконить: как поступят законодатели?

Как много сегодня в России ведьм, магов и колдунов?

Участники пресс-конференции:

Депутат ГД РФ Николай Николаев;

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов;

Парапсихолог, Владелец эзотерических магазинов Алена Полынь;



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 16:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC







