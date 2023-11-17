«Платят налоги!»: Парапсихолог призвала депутатов определиться с понятием «магия»

Депутаты Госдумы должны определиться, что считать магией, и почему в таком случае не нужно запрещать психологов, заявила парапсихолог, владелец эзотерических магазинов Алена Полынь в пресс-центре НСН.

«Если мы подразумеваем, что магия – это мошенничество, тогда государство издает закон. Но при этом все психологи, которые занимаются тоже магией, просто социализированной магией, тоже подпадают под этот закон. Просто здесь нет такой градации, что относить к магии, а что нет. Чтобы что-то запретить, нужно понимать градацию. У нас есть ОКВЭД, который подразумевает занятие магией – астрологи и так далее, то есть, человек платит налоги, но мы будем считать его мошенником, депутаты этого не понимают», - рассказала она.

Деятельность гадалок и колдунов нужно рассматривать как предпринимательскую, заявил ранее депутат ГД РФ Николай Николаев в пресс-центре НСН. По его словам, в таком случае подобные мероприятия будут рассматриваться как мошенничества, так как люди платят деньги и не получают результат.

