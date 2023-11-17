«Штраф до 500 рублей»: Адвокат Трунов заявил, что государство не борется с колдунами

Государство признает магическое предпринимательство в России, уголовных дел по оккультным услугам нет, а штрафы грозят только за гадание на улицах, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

«Исследование американского университета в Вашингтоне показало в 2022 году, что в мире в среднем 50% населения верят в колдовство. В России этот показатель достиг 56%. Это, конечно, во многом пошло после советского прошлого, где процветал атеизм. У нас нет уголовных дел по мошенничествам, связанных с оккультными практиками. Да, у нас есть административная ответственность за гадание на улицах и в общественных местах за деньги. В Москве, например, штраф от 100 до 500 рублей, речь именно про приставание на улицах. У нас пока что государство признает магическое предпринимательство, есть ОКВЭД, есть фирмы», - рассказал он.

Депутаты Госдумы должны определиться, что считать магией, и почему в таком случае не нужно запрещать психологов, заявила ранее парапсихолог, владелец эзотерических магазинов Алена Полынь в пресс-центре НСН.

