Парапсихолог Полынь: Колдуны и маги не дают никаких гарантий гражданам

Маги не дают никаких гарантий и обещаний гражданам, заявила парапсихолог, владелец эзотерических магазинов Алена Полынь в пресс-центре НСН.

«Лично я и мои коллеги никаких обещаний людям не дают, я пятнадцать лет работала бесплатно, набиралась опыта. Когда я поняла, что я могу что-то людям дать, я сразу поставила какую-то сумму и открыла ИП. Мне кажется некорректным, что депутаты сейчас берутся за те позиции, за которые несвоевременно браться, нужно заниматься обещаниями и деятельностью самих депутатов», - отметила она.

Современных гадалок и колдунов можно сравнить с бизнес-тренерами, которые обещают людям миллион за какие-то действия, заявил ранее депутат ГД РФ Николай Николаев в пресс-центре НСН. По его словам, религия отличается от магии тем, что не дает никаких обещаний.

