Парапсихолог Полынь: Колдуны и маги не дают никаких гарантий гражданам
Алена Полынь заявила НСН, что депутаты неоправданно борются с магическими деятелями.
Маги не дают никаких гарантий и обещаний гражданам, заявила парапсихолог, владелец эзотерических магазинов Алена Полынь в пресс-центре НСН.
«Лично я и мои коллеги никаких обещаний людям не дают, я пятнадцать лет работала бесплатно, набиралась опыта. Когда я поняла, что я могу что-то людям дать, я сразу поставила какую-то сумму и открыла ИП. Мне кажется некорректным, что депутаты сейчас берутся за те позиции, за которые несвоевременно браться, нужно заниматься обещаниями и деятельностью самих депутатов», - отметила она.
Современных гадалок и колдунов можно сравнить с бизнес-тренерами, которые обещают людям миллион за какие-то действия, заявил ранее депутат ГД РФ Николай Николаев в пресс-центре НСН. По его словам, религия отличается от магии тем, что не дает никаких обещаний.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Всероссийская акция «Казачий диктант» пройдет с 1 по 3 декабря
- СМИ: рэпера Пи Дидди обвинили в изнасиловании
- Нарколог заявил об опасности употребления алкоголя при ОРВИ и гриппе
- Футбольный тренер объяснил, почему результаты сборной России тяжело прогнозировать
- Курорты Краснодарского края побили исторический рекорд по числу туристов
- Полиция Москвы после массовой драки на стройке задержала 139 человек
- В Финляндии собрали пять тысяч подписей против закрытия границы с Россией
- Россельхознадзор: яйца и курятину начнет поставлять в Россию Азербайджан
- Английский ФК «Эвертон» лишился 10 очков за нарушение финансового фейр-плей
- Курс доллара превысил 90 рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru