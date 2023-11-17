«Продолжается травля!»: Парапсихолог провела параллель между магией и религией

В России происходит травля колдунов, несмотря на то, что исторически любая религия начиналась с обрядов, заявила парапсихолог, владелец эзотерических магазинов Алена Полынь в пресс-центре НСН.

«Сейчас все депутаты рассматривают магию через призму религии. У нас многоконфессиональная страна – у нас и христиане, и мусульмане, и католики, и буддисты. Мы не можем смотреть через призму креста только. Все религии построены на мифологии, почвой для построения религии была магия, первичные знания. Если мы говорим про традиции, которые мы хотим сохранить, все начиналось с обрядов. Вот мы и говорим про традиционные ценности. Почему-то все сейчас об этом забывают. У нас в России продолжается охота на ведьм, продолжается травля», - отметила она.

Деятельность гадалок и колдунов нужно рассматривать как предпринимательскую, заявил ранее депутат ГД РФ Николай Николаев в пресс-центре НСН. По его словам, в таком случае подобные мероприятия будут рассматриваться как мошенничества, так как люди платят деньги и не получают результат.

