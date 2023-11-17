«Миллион просто так»: Депутат Николаев сравнил колдунов с бизнес-тренерами
Депутат Николай Николаев в эфире НСН сравнил колдунов с коучами, а также провел четкую грань между магией и религией.
Современных гадалок и колдунов можно сравнить с бизнес-тренерами, которые обещают людям миллион за какие-то действия, заявил депутат ГД РФ Николай Николаев в пресс-центре НСН.
«Отличие магии от религии заключается в использовании неких инструментов, которые якобы приводят к определенному результату. Это приблизительно то же самое, что деятельность бизнес-тренеров, они тоже говорят, что делать, чтобы якобы миллион получить. Это одно и то же. Религия действует абсолютно иначе, несет иные смыслы и нагрузки. Любая религия – это этические нормы и границы, которые определяют жизнь человека, но не обещают ему результат», - отметил он.
Депутаты Госдумы должны определиться, что считать магией, и почему в таком случае не нужно запрещать психологов, заявила ранее парапсихолог, владелец эзотерических магазинов Алена Полынь в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru