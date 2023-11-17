«Полиция не реагирует»: Трунов заявил о «серых» схемах колдунов

Закон регулирует оккультную деятельность в России, но полиция не реагирует на «мелкие» нарушения, из-за чего колдуны работают в серой схеме, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

«У нас оккультная деятельность регулируется законом, но очень многое находится в серой зоне, но это не вопрос к законодателям, это вопрос к правоохранительной системе, почему не взыскиваются налоги в полном объеме, не подписываются договора. Что такое с нашей полицией? Наша правоохранительная система не реагирует на мелкие нарушения, на все остальное полиция не реагирует. Ученые проверяли людей на предмет паранормальных способностей, поэтому это такая сложная сфера. Есть люди, у которых есть специфические способности. Поэтому называть абсолютно всех шарлатанами нельзя, ученые с этим не соглашаются. Наука в данной ситуации не дает однозначного ответа», - рассказал он.

Депутаты Госдумы должны определиться, что считать магией, и почему в таком случае не нужно запрещать психологов, заявила ранее парапсихолог, владелец эзотерических магазинов Алена Полынь в пресс-центре НСН.

