«Отбирают деньги!»: В Госдуме рассказали о борьбе с гадалками и колдунами

Деятельность гадалок и колдунов нужно рассматривать как предпринимательскую, заявил депутат ГД РФ Николай Николаев в пресс-центре НСН. По его словам, в таком случае подобные мероприятия будут рассматриваться как мошенничества, так как люди платят деньги и не получают результат.

«Гадание на кофейной гуще, гадание по картам – это личное дело каждого. Другое дело, когда с помощью этой деятельности отбирают деньги у тех, кто в это поверил. Это нужно рассматривать как предпринимательскую деятельность, которая может быть мошеннической. Что касается оккультных услуг, у нас много инцидентов, надзорные органы работают в этом направлении. Было доказано, что те услугу и те обещания, которые маги сулят своим клиентам, не имеют под собой никакое основание – чудеса шаманов, приворотные зелья и так далее. Это чистой воды мошенничество. Какие-то дополнительные изменения в закон по сути не требуются», - объяснил он.

В Госдуме готовят законодательную инициативу о запрете деятельности "колдунов, ведьм и прочих шарлатанов". Об этом СМИ рассказал депутат ГД Александр Спиридонов. По его словам, законопроект будет подготовлен при поддержке Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. В свою очередь, по мнению других законодателей, если узаконить работающих подпольно гадалок и колдунов, то в бюджет страны поступят дополнительные налоги.

