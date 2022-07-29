3.08.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Образовательный дефицит. Почему в России не хватает учителей?»

Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС исследовал данные Минпросвещения и пришёл к выводу, что в большинстве федеральных округов существует дефицит педагогических кадров. Число вакансий по стране превышает число занятых работников. Уже сегодня кадровый дефицит в сфере школьного образования составляет 250 тыс. человек. Эксперты утверждают, что в регионах только лишь 10-20% выпускников профильных институтов остаются в профессии.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Каких учителей не хватает в российских школах?

Как много сегодня предложений на рынке образовательных услуг?

Почему такой низкий процент выпускников педвузов остаются в профессии?

Какую заработную плату в среднем получает педагог по стране?

Как замотивировать педагогов оставаться в профессии?

Участники пресс-конференции:

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий ;

; Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский

Директор фонда национальные ресурсы образования Татьяна Половкова;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

