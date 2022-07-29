3.08.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Образовательный дефицит. Почему в России не хватает учителей?»
Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС исследовал данные Минпросвещения и пришёл к выводу, что в большинстве федеральных округов существует дефицит педагогических кадров. Число вакансий по стране превышает число занятых работников. Уже сегодня кадровый дефицит в сфере школьного образования составляет 250 тыс. человек. Эксперты утверждают, что в регионах только лишь 10-20% выпускников профильных институтов остаются в профессии.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Каких учителей не хватает в российских школах?
- Как много сегодня предложений на рынке образовательных услуг?
- Почему такой низкий процент выпускников педвузов остаются в профессии?
- Какую заработную плату в среднем получает педагог по стране?
- Как замотивировать педагогов оставаться в профессии?
Участники пресс-конференции:
- Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий;
- Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский
- Директор фонда национальные ресурсы образования Татьяна Половкова;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8